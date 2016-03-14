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تربية القناة تنظم ندوة حول تفعيل دور الأنشطة الطلابية فى تنمية قيم المواطنة

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تربية القناة تنظم ندوة حول تفعيل دور الأنشطة الطلابية فى تنمية قيم المواطنة تربية القناة تنظم ندوة حول تفعيل دور الأنشطة الطلابية فى تنمية قيم المواطنة
نظمت كلية التربية بجامعة قناة السويس ندوة بعنوان "كيفية تفعيل دور الأنشطة الطلابية فى تنمية قيم المواطنة العالمية"، حاضر بها الدكتور مصطفى عبد الحميد عنانى أستاذ متفرغ بقسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية تربية الإسماعيلية وتحت إشراف الدكتورة سها محمد سميح أستاذ التغذية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مدحت صالح عميد الكلية.

دارت محاور الندوة حول مفهوم المواطنة العالمية وتطور مفهوم المواطنة من المحلية إلى العالمية، وخصائص المواطنة العالمية، وعناصر وأبعاد المواطنة العالمية وأهمية تنمية المواطنة العالمية عند الشباب، وأهداف التربية للمواطنة العالمية ومتطلبات المواطنة العالمية، وأبرز قيم المواطنة العالمية مثل الانتماء والولاء، والمشاركة الإيجابية الفعالة وآليات تفعيل دور الأنشطة الطلابية لتنمية قيم المواطنة العالمية.


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