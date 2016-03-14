بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال كوبرى دمنهور على الطريق الزراعى السريع

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على أهمية كوبرى دمنهور العلوى، لتسيير المرور، ورفع كفاءة الطريق الزراعى، ومنع الاختناقات والحوادث المرورية أمام مداخل مدينة دمنهور.

جاء ذلك خلال مرافقته المهندس سعد الجيوشى وزير النقل، لتفقد سير العمل بالكوبرى ومتابعة ودفع معدلات التنفيذ الجارية، حيث شدد الوزير على ضرورة تكثيف العمل على مدار الـ24 ساعة للانتهاء من الكوبرى خلال موعده المقرر فى 25 مايو القادم بالتوازى مع أعمال كوبرى التوفيقية لتحويل الطريق الزراعى السريع إلى طريق حر.

وفى سياق متصل، قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، بتفقد الأعمال الجارية لتطوير محطة سكة حديد دمنهور، حيث تم الانتهاء من إزالة المبانى القديمة بالمحطة ورفع الأنقاض، وجار أعمال إحلال ودمج التربة للبدء فى الأعمال الخراسانية خلال أسبوعين، ومن المقرر الانتهاء من المحطة فى نهاية العام الجارى بتكلفة 50 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف العمل والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، مع الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى والمعمارى للمحطة.

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