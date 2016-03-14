بيزنس تايمز: «السيسي» تمكن من تحقيق الاستقرار في معظم أنحاء مصر

سلطت صحيفة “إنترناشيونال بيزنس تايمز” البريطانية، الضوء على موافقة البرلمان على قرض قيمته 3.76 مليار دولار أمريكي من فرنسا لشراء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة.

ونوهت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الإثنين، إلى أن مصر تواجه حالة من عدم الاستقرار منذ ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق “حسني مبارك”، لافتةً إلى اختيارها فرنسا لشراء الأسلحة في السنوات الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى حرب مصر على العناصر الإرهابية في سيناء حيث قُتل المئات من قوات الأمن.

وذكرت الصحيفة، أن المبيعات العسكرية لمصر أثارت الجدل في السنوات الأخيرة، إلا أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” تمكن من تحقيق الاستقرار في معظم أنحاء الدولة.

ورأت الصحيفة، أنه في الوقت الذي تنتقد فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية حقوق الإنسان في مصر، إلا أنها تعتبر حليف مهم في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى.