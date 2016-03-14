وزير الصناعة: لن يتم تخفيض أسعار الغاز على مصانع الأسمدة

أكد المهندس طارق قابيل وزير النجارة والصناعة ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، اليوم، أنه لن يتم تخفيض سعر الغاز على مصانع الأسمدة، وأن تراجع سعر الغاز على مصانع الحديد الأخير تم لتصل مستوياته إلى نفس سعر الغاز لمصانع الأسمدة حاليا، ليكون بقيمة 4.5 دولار بدلا من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف قابيل، على هامش منتدى الأعمال البيلاروسى، الذى عقد اليوم الاثنين، أن تخفيض سعر الغاز سيتم على جميع مصانع الحديد فى مصر وليس المصانع الكبرى فقط، وأن السبب فى تخفيض الأسعار على مصانع الحديد تم بسبب توقف عدد كبير من خطوط الإنتاج من المصانع العاملة فى مصر، وارتفاع أسعار الغاز بأعلى من السعر العالمى.

وأشار قابيل إلى أن المصانع ستعمل بكامل طاقتها، وأن العمال سيعملون بنسبة 100% بعد تخفيض أسعار الغاز، وأن تخفيض سعر الغاز سيساهم فى تخفيض أسعار الحديد فى السوق المحلية نسبيا، مع مراعاة ارتفاع أسعار الدولار فى الأسواق، وسنراقب الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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