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مصادر: رئيس الوزراء يكلف "العجاتى" بتولى مهام وزارة العدل لحين تعيين وزير جديد

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مصادر: رئيس الوزراء يكلف "العجاتى" بتولى مهام وزارة العدل لحين تعيين وزير جديد مصادر: رئيس الوزراء يكلف "العجاتى" بتولى مهام وزارة العدل لحين تعيين وزير جديد
كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بدأ فى لقاء عدد من أبرز المرشحين لتولى حقيبة وزارة العدل خلفا المستشار أحمد الزند الذى تم إقالته.

ولفتت المصادر إلى الوزير الجديد سيكون شخصية يتفق عليها أعضاء نادى القضاة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن الوزير الجديد فى أقرب وقت، مشيرة إلى أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، هو الذى يسير أعمال الوزارة لحين تعين وزير جديد.


>على عبد العال: لا أعلق على إقالة "الزند" لأنها من أعمال السلطة التنفيذية

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توابع زلزال إقالة الزند يعجل بالكشف عن التغيير الوزارى مبكرا.. الحركة تشمل الإطاحة بـ10 وزراء لسوء الإدارة.. ومشاورات نهائية مع الرئاسة حول الأسماء المقترحة.. ورئيس الحكومة يحذر وزرائه من التصريحات

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