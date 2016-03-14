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خالد صلاح يناقش آلية التعاون بين الصحافة والبرلمان فى "آخر النهار" الليلة

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خالد صلاح يناقش آلية التعاون بين الصحافة والبرلمان فى "آخر النهار" الليلة خالد صلاح يناقش آلية التعاون بين الصحافة والبرلمان فى "آخر النهار" الليلة
يستضيف برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، ويذاع على قناة النهار اليوم، عددا من رؤساء تحرير الصحف، حيث يستضيف البرنامج عماد الدين حسن رئيس تحرير الشروق وعصام كامل رئيس تحرير فيتو، ومحمد الباز رئيس تحرير البوابة.

ويتطرق النقاش حول آلية التعاون بين الصحافة والبرلمان، وإزالة العوائق وتنظيم العمل الصحفى، كما يتحدث الضيوف عن لقائهم برئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، كما يتطرق النقاش إلى مشكلة الدولار وسبل حل الأزمة.


>- رسائل رئيس البرلمان خلال لقاء رؤساء التحرير.. أرفض حبس الصحفيين فى جرائم النشر.. ولن نصدر قانوناً يخصهم بدون وضع رأيهم فى الاعتبار.. ويؤكد: مجمل أداء النواب جيد.. ولا تنزعجوا من بيان البرلمان الأوروبى

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