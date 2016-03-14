لجنة برلمانية تزور أسوان لمتابعة الأحوال المعيشية للمواطنين

التقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان باللجنة المشكلة من مجلس النواب لزيارة المناطق الحدودية برئاسة اللواء كمال عامر وبمشاركة 22 عضواً من مجلس النواب.

جاء ذلك ضمن زيارتهم لمحافظة أسوان والتى تشمل جولة تفقدية للقرى النوبية الجديدة بوادى كركر ومركز نصر النوبة وأيضاً قرية غرب سهيل، بجانب زيارة السد العالى ومركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع ممثلى كافة أهالى النوبة بمختلف أطيافهم ومناطقهم للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومشاكلهم.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام لجان برلمانية لزيارة المحافظات الحدودية للمتابعة الميدانية للأحوال المعيشية لمواطنى محافظة أسوان ومنها مطالب أهالى النوبة.

ورحب محافظ أسوان بلجنة مجلس النواب من خلال تقديم التحية والشكر لرئيس اللجنة وأعضائها على الإستجابة السريعة لدعوة الرئيس مما يعكس حرص نواب البرلمان على إستكمال جهود الدولة لتنمية المحافظات الحدودية والصعيد، كما قام المحافظ بإلقاء الضوء على أهم الجهود المبذولة لتلبية مطالب أهالى النوبة وخاصة أن الدولة تعى تماماً هذه المطالب المشروعة لأنهم قدموا تضحيات لأجل تحقيق المصلحة العامة لمصر وهى لم ولن تبخل فى أى لحظة على تلبية هذه المطالب فى إطار الأمكانيات المتاحة ، كما أن الدولة ما زالت تبذل كل ما فى وسعها لتنفيذ ذلك وخاصة أن أسوان مثل أى محافظة فى الصعيد لديها من المشاكل والتحديات التى يعانى منها كل مواطن يعيش على أرضها والذى يستفيد فى نفس الوقت من أى مزايا أومنجزات تقوم بها الحكومة فى اتجاه تحسين المعيشة وجودة الخدمات.

لافتاً إلى أن أهالى النوبة هم من نسيج المجتمع الأسوانى ويجمعهم القرابة والمصاهرة والمصالح المشتركة مع باقى فئات وأطياف الأسوانيين فى إطار من التكامل والتكاتف والتماسك المجتمعى .

وطالب اللواء مجدى حجازى من أعضاء لجنة مجلس النواب بزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع الإحلال والتجديد لمساكن النوبيين بمركز نصر النوبة والتى تأثرت بطبيعة الأرض الطفلية والانتفاشية، حيث إن المبالغ المرصودة لذلك غير كافية لتلبية مطالب المقيمين فى هذه المساكن والتى وصلت إلى 4 آلاف مسكن، فى حين تم صرف 42 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد وأيضاً الترميم لعدد 516 مسكنا فقط ، كما يجرى طرح إحلال وتجديد 48 مسكنا بعد تدبير 14مليون جنيه.

وفى أثناء اللقاء شاهدت اللجنة عرضا تقديميا من أحد المسئولين المختصين شمل التدرج التاريخى لهجرات أهالى النوبة حتى بناء السد العالى ثم قيام الدولة بعد ذلك بعمل حصر للمواطنين من أبناء النوبة فى 44 قرية سواء للأسر النوبية المقيمة أو المغتربة بإجمالى 26 ألف 103 أسرة منهم 17 ألف أسرة مقيمين و قد تم نقلهم إلى الموطن الجديد بمركز نصر النوبة بنفس التوزيع الجغرافى والسكانى ومسميات القرى فى النوبة القديمة ، كما تم تعويضهم بالمساكن وأيضاً بالأراضى الزراعية بمساحة 4 آلاف فدان تقريبا ، فيما تم حصر 9 آلاف و103 أسر مغتربة لم يتم تسكينهم بنصر النوبة لعدم تواجدهم ولكن الدولة قامت فى الفترة من 1970 وحتى 2011 بتعويضهم بمساكن داخل مركز نصر النوبة على مراحل حيث تـــــم بنــــاء 3882 مسكن بمركز نصر النوبة ثم قامت فى عام 2010 بصرف مقابل نقدى طبقاً لرغباتهم كتعويض عن السكن لـ334 أسرة وتبقى 4887 أسرة لتقوم بعد الدولة ذلك بإنشاء أكبر مشروع عمرانى لتوطين أهالى النوبة غير المقيمين بمنطقة وادى كركر والذى يضم 8 قرى متكاملة المرافق والخدمات بها 1576 مسكنا كمرحلة أولى للنوبيين الكنوز والتى تم تسليمها بالكامل لمستحقيها عام 2012 .

فى حين تم بناء 264 مسكن وجارى تسليمها ، وأيضاً جارى إنشاء 184 مسكنا بمنطقة كركر للكنوز أيضا ، بينما تبقى إنشاء 2863 مسكنا، كما ذكر العرض صدور قرار رئيس الوزراء رقم 939 لسنة 2015 الخاص بتخصيص مساحة 4094 فدانا بمنطقة القرى النوبية الجديدة بوادى كركر من الأراضى المملوكة للدولة لتوزيعها على سكان القرى النوبية للمستحقين لأراضى زراعية كأسبقية أولى ، وباقى المساحة للمقيمين بهذه القرى كمردور اقتصادى يشجع على الإستقرار مع توفير فرص للعمل ، وهو الذى يتطلب من الأهالى إنشاء جميعه زراعية أم لتوزيع الأراضى وتحديد أسلوب تخصيصها وزراعتها دون تفتيت للملكية الزراعية لأهالى النوبة ، فيما ورد بالعرض الخدمات الأخرى التى قدمتها الدولة لأهالى النوبة ومنها البدء فى إنشاء قرى الظهير الصحراوى بمركز نصر النوبة لتضم 100 مسكن بقرية أبريم و 50 منزل بقرية أبو سمبل و 100 منزل بقرية وادى العرب ، بجانب تدبير 6 ملايين جنيه لاستكمال وإنشاء المشروعات العاجلة والتى تخدم المواطنين من أبناء النوبة سواء كانت طرق أو كهرباء أومياه شرب ، كما تم إنشاء عبارة لمدينة أبوسمبل السياحية وجار إنشاء آخر بإجمالى 9 مليون جنيه ، علاوة على إنشاء عبارة و 2مرسى لجزيرتى هيسا وعواض بقيمة 3 ملايين جنيه ، فضلاً عن تدبير مبلغ 2 مليون جنيه لرصف طرق قرى الشلال النوبية بطول 2 كم ، فيما تضمن العرض الخدمات الأخرى فى قطاعات الصرف الصحى والرى والصحة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة ، بجانب الإهتمام بالتراث والثقافة النوبية ، بالإضافة إلى عودة الدائرة الانتخابية بمركز نصر النوبة حتى يتمكن أبناء النوبة من وجود ممثل لهم بمجلس النواب .

ومن جانبه قدم رئيس اللجنة اللواء كمال عامر الشكر على الترحيب والتسهيلات التى قدمتها المحافظة والدعم الذى قدمه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان للجنة البرلمانية لكى تقوم بمهامها على أكمل وجه ممكن مع إعطاءه صورة كاملة عن إحتياجات محافظة أسوان ومطالب أهالى النوبة على الرغم من مرور 75 يوما فقط على توليه المسئولية ، مؤكداً على أن النوبة تعيش فى وجدان وعقل شعب مصر وقياداتها منذ 1902 وذلك ضمن أهتمام الدولة بكافة القرى والمناطق النائية بمحافظات الجمهورية والتى تتشابه فى المشكلات والإحتياجات والمطالب الجماهيرية.

وأشار إلى أن هناك توازن كبير بين الأهتمام بالصعيد والمناطق الحدودية وأيضاً المناطق الواقعة على وادى النيل ، ولذا سيكون هناك لقاء مع أبناء مصر من النوبة للإستماع لمطالبهم ومشاكلهم من أجل وضع الحلول المتاحة لها.

- أزمة فى تجارة الجمال السودانية بعد اكتشاف إصابة 10 منها بفيروس مجهول.. "الصحة" ترسل لجنتين للحجر البيطرى بأبوسمبل وتحتجز المرافقين.. والتجار: "الدولار" سبب تأثر الأسواق

>