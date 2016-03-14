محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بالمزار السياحى بعيون موسى

أجرى اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس، جولة تفقدية لمنطقة عيون موسى بحي الجناين لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بمنطقة المزار السياحى والأبار التاريخية بمرافقة عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ أعطى تعليماته للتخطيط العمرانى بالمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن ومديري السياحة والآثار وحى الجناين لإعداد مخطط عام لمدينة السويس الجديدة بمنطقة عيون موسى وعمل رفع مساحى لها.

وتشمل المدينة الجديدة "مناطق سكنية وسياحية ومصنعا وترسانة بحرية ومدارس ومركز للشباب ووحدة صحية وقسم شرطة وأسواق وحدائق وميادين وقرى زراعية لشباب الخريجين" بعد توفير مصادر المياه، مشيرا إلى أن عيون موسى ستصبح الحى السادس بمحافظة السويس، مؤكدا علي أهمية الحفاظ على المناطق الأثرية والمزار السياحى والآبار التاريخية.

وطلب المحافظ من التخطيط العمرانى وضع فى التصوراستخدام الطاقة الشمسية لإنارة شوارع الحى الجديد، وتوفير مياه الشرب ووضع تصور لانشاء مترو لربط غرب السويس بالمدينة الجديدة وعمل مقرا إداريا لمحافظة السويس وشبكة طرق داخلية قوية ومرافق كاملة وكاميرات مراقبة وخدمات عديدة بالميادين والشوارع والمنشأت العامة ومكتبا للبريد وسنترال وبنكاً.

وأكد الهياتمي أنه سيتم عرض المخطط العام لمدينة السويس الجديدة علي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلي أن محافظة السويس تمتلك مقومات كبيرة ستساعد على تحقيق حلم السوايسة في إقامة مدينة السويس الجديدة بنظام حديث يضاهى الكثير من المدن الجديدة الكبري التى تقام فى المحافظات الأخرى.

حضر اللقاء ممثلا للقوات المسلحة واللواء هشام أمين مساعد مدير الأمن وحسن كامل مستشار المحافظ للإسكان وإبراهيم حسن رئيس حى الجناين.