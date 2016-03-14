حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقريتى السباعى والرائد بالسويس

أجرى حى فيصل بالسويس، برئاسة العميد علاء إسماعيل، بالتعاون مع إدارة المرفق برئاسة المقدم أحمد عبد العال، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقريتى يوسف السباعى وقرية الرائد بحى فيصل.

وقامت الحملة اليوم الاثنين، بإزالة 21 حالة تعدٍّ ما بين أسوار ومزارع ومنازل تم بناؤها على الأراضى الزراعية بقريتى يوسف السباعى و قرية الرائد بحى فيصل.

وشارك فى الحملة العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل والإدارة الهندسية بحى فيصل، والمهندس مصطفى أبو العطا مدير الإدارات الهندسية، والمهندس أحمد شعبان مدير إدارة التنظيم والفنيين وإدارة المراقبة الزراعية بمديرية الزراعة والمتابعة الميدانية بحى فيصل.

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