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لافروف: لا عمليات عسكرية ضد داعش فى ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن

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لافروف: لا عمليات عسكرية ضد داعش فى ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن لافروف: لا عمليات عسكرية ضد داعش فى ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن
قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إنه لا يمكن القيام بأى عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح فى ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف لافروف، على هامش المحادثات التى أجراها مع نظيره التونسى فى موسكو- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين- "أى تفويض محتمل لعملية ضد الإرهابيين فى ليبيا يجب أن يكون محددا بوضوح بما لا يسمح بتفسيرات منحرفة أو خاطئة".

يشار إلى أن لافروف قال، فى وقت سابق من اليوم أثناء المؤتمر الصحفى مع نظيره التونسى فى موسكو، أن روسيا تدعم جهود التونسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أنه من المهم تبادل الأراء مع تونس حول المسائل الإقليمية والدولية والتنسيق فى إطار منظمة الأمم المتحدة فى الظرف الحساس الذى تمر به المنطقة.
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