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سانا: مجموعات مسلحة تخرق وقف إطلاق النار فى ريف حماة الشمالى

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سانا: مجموعات مسلحة تخرق وقف إطلاق النار فى ريف حماة الشمالى سانا: مجموعات مسلحة تخرق وقف إطلاق النار فى ريف حماة الشمالى
أعلن مصدر عسكرى سورى أن مجموعات مسلحة مما يسمى "لواء الإيمان” خرقت وقف الأعمال القتالية تجاه ريف حماة الشمالى محور أم حارتين-تل الزعتر معان وهاجمت عدداً من النقاط العسكرية.

وأضاف المصدر حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية " سانا " أن وحدات من الجيش السورى تصدت للمجموعات الإرهابية المهاجمة ودمرت لها 3 عربات مزودة برشاشات وأعطبت عددا من الآليات وقضت على العديد من أفرادها وأصابت آخرين.
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