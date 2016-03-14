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دى ميستورا: أتمنى أن تصبح امرأة رئيسة لسوريا

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دى ميستورا: أتمنى أن تصبح امرأة رئيسة لسوريا دى ميستورا: أتمنى أن تصبح امرأة رئيسة لسوريا
أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، اليوم الاثنين، عن أمله فى أن تصبح امرأة رئيسة لسوريا، رغم من ما تشهده البلاد من حروب طاحنة منذ منذ 5 سنوات.

ونقلت (سكاى نيوز) عن دى ميستورا قوله- فى مؤتمر صحفى فى جنيف- "إن عملية الانتقال السياسى هى أم القضايا كلها وإن المحادثات ستركز عليها".

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب فى رؤية امرأة تتولى الرئاسة فى سوريا، قال المبعوث الدولى "أود ذلك".

كان تباين الأراء بشأن مصير الرئيس السورى بشار الأسد قد ساهم فى إفشال جولة سابقة من محادثات السلام عام 2014، وقوض محاولة لوضع خريطة طريق للسلام فى 2012.
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