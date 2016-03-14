رئيس تيار الغد السورى يبحث مع نبيل العربى آليات الحل السياسى بسوريا

التقى أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى ووفد مؤلف من عمار قربو عضو المكتب السياسى للتيار وقاسم الخطيب عضو الأمانة العامة للتيار، بالدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، فى القاهرة فى مقر الجامعة العربية، وحضر اللقاء أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتدارس الجربا والعربى أليات الحل السياسى والعملية التفاوضية فى جنيف، وأكد وفد تيار الغد السورى أن سوريا موحدة وأن المستقبل يحتاج إلى تضافر كل الجهود.

وأشار الوفد إلى أن التصريحات التى بدأ فيها النظام العملية التفاوضية تؤكد أن لا نية له فى إنجاح الحل السياسى مما يتطلب من المعارضة تنظيما أكبر وعملا مركزا والدخول فى جوهر التفاوض.

وهنأ العربى رئيس التيار على انطلاق تيار الغد السورى وتوقع مزيدا من العمل من أجل إنجاحه فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها سوريا والشعب السورى وأطلع رئيس التيار العربى على وثائق تيار الغد السورى ورؤيته السياسية التى تم التوافق عليها فى اختتام المؤتمر التأسيسى للتيار.

رئيس تيار الغد السورى: سنجمع أكبر عدد من القوى السياسية والعشائرية.. أحمد الجربا: ندعم الحل السياسى ووحدة بلادنا خط أحمر.. ويؤكد: السوريون قادرون على محاربة تنظيم داعش بإسناد جوى من التحالف