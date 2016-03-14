أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس تيار الغد السورى يبحث مع نبيل العربى آليات الحل السياسى بسوريا

Google+ Print
رئيس تيار الغد السورى يبحث مع نبيل العربى آليات الحل السياسى بسوريا رئيس تيار الغد السورى يبحث مع نبيل العربى آليات الحل السياسى بسوريا
التقى أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى ووفد مؤلف من عمار قربو عضو المكتب السياسى للتيار وقاسم الخطيب عضو الأمانة العامة للتيار، بالدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، فى القاهرة فى مقر الجامعة العربية، وحضر اللقاء أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتدارس الجربا والعربى أليات الحل السياسى والعملية التفاوضية فى جنيف، وأكد وفد تيار الغد السورى أن سوريا موحدة وأن المستقبل يحتاج إلى تضافر كل الجهود.

وأشار الوفد إلى أن التصريحات التى بدأ فيها النظام العملية التفاوضية تؤكد أن لا نية له فى إنجاح الحل السياسى مما يتطلب من المعارضة تنظيما أكبر وعملا مركزا والدخول فى جوهر التفاوض.

وهنأ العربى رئيس التيار على انطلاق تيار الغد السورى وتوقع مزيدا من العمل من أجل إنجاحه فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها سوريا والشعب السورى وأطلع رئيس التيار العربى على وثائق تيار الغد السورى ورؤيته السياسية التى تم التوافق عليها فى اختتام المؤتمر التأسيسى للتيار.


>رئيس تيار الغد السورى: سنجمع أكبر عدد من القوى السياسية والعشائرية.. أحمد الجربا: ندعم الحل السياسى ووحدة بلادنا خط أحمر.. ويؤكد: السوريون قادرون على محاربة تنظيم داعش بإسناد جوى من التحالف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365