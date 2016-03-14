أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هذا لا يحدث كل يوم .. حرس الحدود يسجل بالدوري ' 3 أهداف متتالية ضد المصري '

Google+ Print
هذا لا يحدث كل يوم .. حرس الحدود يسجل بالدوري ' 3 أهداف متتالية ضد المصري ' هذا لا يحدث كل يوم .. حرس الحدود يسجل بالدوري ' 3 أهداف متتالية ضد المصري '

أخيرا سجل حرس الحدود في الدوري المصري بعد غياب 9 مباريات متتالية بلا أي أهداف. لم يكتفي بهدف أو اثنين بل سجلا ثلاثية في شباك المصري البورسعيدي.

حرس الحدود يواجه المصري في الجولة الـ22 من الدوري المصري.

مصطفى جمال افتتح التسجيل للحدود في الدقيقة 5 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. ليكسر صيام 9 مباريات سلبية على التوالي للفريق.

بعد دقيقة واحد فقط سجل حرس الحدود من جديد! وسط دهشة كل من في الملعب حتى جهاز حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني. هدف ثاني عن طريق علاء شعبان بعد خطأ قاتل من رمزي صالح.

وفي الدقيقة 10 عاد من جديد مصطفى جمال ليسجل للحدود. هدف ثالث بخطأ جديد من رمزي صالح.

ثلاثية لحرس الحدود في أول 10 دقائق هي الأولى له هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع