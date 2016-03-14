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السفير الألماني بالقاهرة: مليون سائح ألماني زارو مصر خلال 2015

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السفير الألماني بالقاهرة: مليون سائح ألماني زارو مصر خلال 2015 السفير الألماني بالقاهرة: مليون سائح ألماني زارو مصر خلال 2015

جانب من المؤتمر الصحفي

قال السفير الألماني بالقاهرة جورج جوليوس لوي أن بلاده تبحث التعاون المشترك مع لتأمين المطارات مشيرا إلي أن خبراء ألمان زاروا مصر لأكثر من مرة لالقاء نظرة علي الأوضاع الأمنية في المطارات .

وتابع السفير الألماني بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الألماني بالقرنة غرب الأقصر بحضور المحافظ محمد بدر أن توفير إجراءات أمنية عالية بالمطارات المصرية أمر هام للغاية من أجل تشجيع السائحين لزيارة مصر .

وأضاف في العام الماضي زار مصر أكثر من مليون سائح وهذا العدد تراجع بعد حادث الطائرة الروسية في شرم الشيخ لافتا إلي أن إشعار السائح بالأمن وإيصال رسائل مثل أن مصر تمتلك كنوزا أثرية وشواطئ غاية في الروعة أمر ضروري لتحفيزه علي زيارة المقاصد السياحية المصرية .

وأشار السفير الألماني بالقاهرة إلي أنه بحث مع محافظ الأقصر سبل التعاون المشترك في مجالات السياحة والصناعة وآليات تنويع مصادر الدخل مشيرا إلي أن محافظ الأقصر يمتلك أفكارا جيدة لتحقيق ذلك.

وعن اتفاقيات الاستثمار التي وقعتها ألمانيا مع مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي قال السفير الألماني أن المصرية وقعت 3 اتفاقيات مع شركة سيمنز كلها تتم وفقا لما هو متفق عليه مشيرا إلي نائب المستشارة الألمانية ستزور القاهرة في 17 أبريل المقبل لبحث مزيدا من التعاون.

وعن زيارته لمحافظتي الأقصر وقنا التي استغرقت 3 أيام قال السفير الألماني أشار السفير الألماني إلي أن الزيارة كانت ناجحة للغاية مشيرا إلي أنه بحث محافظي المدينتين سبل التعاون التعاون الاقتصادي ومشاريع البنية الأساسية وتفقد مشروع الصرف الصحي ومياه الشرب التي التي تتبناه الحكومة الألمانية بقيمة 57 مليون يورو .

وأشار السفير الألماني إلي أن محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان اقترح إنشاء مدرسة ألمانية بالمحافظة ما يؤكد علي اهتمام المصريين باللغة الألمانية وحرصهم علي تعليمها لأولادهم مشيرا إلي أن مصر بها 20 مدرسة ألمانية منهم 7 مدارس معترف بهم في الجامعات الألمانية .

من جانبه قال محمد بدر، محافظ الأقصر، أن المانيا تمثل لمصر وللأقصر بصفة خاصة أهمية كبيرة مشيرا إلي أن الأقصر تستقبل أسبوعيا 4 رحلات شارتر قادمة من مدن ألمانية تقل علي متنها نحو 1200 سائح .

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