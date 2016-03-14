حوار في الجول - مدرب نيجيريا يتحدث عن خوف غير مبرر من مصر.. كوبر العظيم وتأثير يول وماكليش

خوف الإعلام النيجيري من مواجهة مصر، تأثير مارتن يول وأليكس ماكليش على الفراعنة.. هذا ما يتحدث عنه سامسون سياسيا المدير الفني لنيجيريا لـFilGoal.com قبل مباراة المنتخبين.

ويثق مدرب النسور في جاهزية فريقه لاستقبال رجال هيكتور كوبر يوم 25 مارس في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويحاور FilGoal.com سياسيا الذي تولى المسؤولية بشكل مفاجئ عقب رحيل صنداي أوليسيه عن كيفية الاستعداد لمواجهة الفراعنة.

وسياسيا كان مدربا لمنتخب نيجيريا الأوليمبي الذي توج بكأس الأمم الإفريقية مؤخرا ليتأهل إلى أوليمبياد ريو دي جانيرو، وتعادل في طريقه مع منتخب مصر 2-2 بعدما كان يتقدم بهدفين.

وكل ما يلي على لسان سياسيا لـFilGoal.com ..

لماذا نخاف

"ستكون مباراة قوية جدا، فمنتخب مصر هو الأكثر فوزا بكأس الأمم الإفريقية، وفي نفس الوقت لم يتأهلوا لأخر ثلاث نسخ من البطولة. علمت أنهم جاهزون للمباراة بشكل جيدا جدا جدا، هم يتصدرون مجموعتنا".

"هو بالنسبة لي لقاء شيق مستعد له، كما يستعدون هم".

"لذلك بالتأكيد المباراة ستكون صعبة، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا لنضمن الفوز في نيجيريا".

"من قال إن النيجيريين خائفون من المباراة. لماذا نخاف ونحن نلعب على أرضنا".

"الإعلام هنا فقط قال إن منتخب مصر قوي وليس إننا خائفون، فنحن نحترم منافسنا ونعرف أنها ستكون مباراة صعبة ولكن لا يمكن أن نخاف".

"شاهدنا فريقا رائعا لمصر في السنغال استطاع أن يحول تأخره أمامنا إلى تعادل 2-2، ولذلك نحن نعرف قليلا كيف يلعبون".

"لذلك لا داع للخوف، علينا فقط أن نضع الخطة المناسبة للمباراة وأن نلعب على الفوز".

"منتخب نيجيريا لا يخشى أي فريق آخر، وليس معنا اعترافنا بصعوبة المباراة أننا نخاف".

المحترفون المصريون

"لن أتحدث بالتأكيد عن نقاط القوة في منتخب مصر حتى لا أكشف أوراقي، لديهم نقاط قوة وضعف مثل أي فريق، علينا أن نستغل نقاط الضعف".

"سنحاول أن نرى أين نقاط ضعفهم وماذا علينا أن نفعل لاستغلالها".

"اعتقد أنكم في مصر تمتلكون لاعبين يلعبون في دوريات أكبر منا، وهو يؤدون بشكل جيد جدا جدا ولكننا سنلعب ضد فريق كامل".

"كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على اللاعبين فقط، فالفريق يضم 11 لاعبا يجب أن يكون التفاهم حاضرا بينهم بشكل كامل".

"بالتأكيد امتلاك لاعبين في أوروبا يؤدون بشكل جيد جدا جدا ميزة، ولكن كما قلت الأهم الجماعية".

يول وماكيش

"لا اعتقد أن وجود مارتن يول وأليكس مكليش في الأهلي والزمالك سيصعب المباراة علينا، فهم لن يقودوا منتخب مصر في هذا اليوم".

"أفضل شيء بالنسبة لي هو كيف يمكن الوصول لأفضل مستوى من اللاعبين في هذا اليوم، علي أن أقنع اللاعبين أن يؤدوا من أجلي".

"لأن أداء أغلب اللاعبين يكون مرتبطا بطبيعة العلاقة التي تجمعهم بمدربيهم".

"يول وماكليش لن يلعبوا هذا اليوم، ولذلك لست قلقا حتى من اللاعبين".

كوبر واستقالة أوليسيه

"بالتأكيد الفريق تجاوز أزمة استقالة صنداي أوليسيه، فلو كنت طفلا ورحل والدك عليك أن تتجاوز ذلك سريعا".

"والحياة تستمر ونركز حاليا على تقديم أفضل ما لدينا أمام مصر ونيجيريا كلها تتطلع لهذه المباراة، ولا نريد أن نخسر تركيزنا في التفكير في مصير أوليسيه".

"هيكتور كوبر مدرب عظيم، فعل الكثير مع منتخب مصر ويمتلك خبرات كبيرة".

"وأنا مدرب صاعد وأحاول فعل كل ما في وسعي من أجل تجاوز كوبر".

"ليس تقليلا من احترامي لأحد، ولكن اللعب في نيجيريا سيكون مختلفا. نريد الفوز سواء كان منتخب مصر يدربه كوبر أو أي شخص آخر".

"نريد أن نتحدث عن المباراة الأولى فقط، فنحن نركز على تقديم أفضل ما لدينا فيها ونتعامل مع كل مباراة على حدا".

"لم نغير موعد المباراة، فكان هذا اختيارنا الأول. ونيجريا تواجه نفس الظروف التي تواجهها مصر".

"لا أعتقد أن الفوز في هذه المباراة يضمن لأي من نيجيريا أو مصر التأهل، فلايزال أمامنا 3 مباريات بعدها".