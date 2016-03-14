تأجيل محاكمة المتهمين بـ«اقتحام قسم التبين» لـ28 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين ” لجلسة 28 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع ويطلب للشهادة المقدم ناجي ربيع والضابط رامي عبد الغني عباس والعريف علي فتحي مع استمرار حبس المتهمين.

وكان الدفاع عن المتهم 31 المدعو محمد جمعة هنداوي للمحكمة بغرفة المداولة يتضمن التصريح باستخراج شهادة من جهة عمل المتهم عن يوم 14 اغسطس 2014 للافادة عن تواجده بمقر في عمله من عدمه واشرت المحكمة علي الطلب بالنظر والارفاق واثباته بمحضر الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف اشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي.

كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.