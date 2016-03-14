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قبول استئناف صاحب محل أسماك شهير على حكم حبسه سنة بتهمة تقديمه مأكولات غير صالحة

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قبول استئناف صاحب محل أسماك شهير على حكم حبسه سنة بتهمة تقديمه مأكولات غير صالحة قبول استئناف صاحب محل أسماك شهير على حكم حبسه سنة بتهمة تقديمه مأكولات غير صالحة

محاكمة – أرشيفية

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بقبول استئناف صاحب محل أسماك شهير، على حكم حبسه سنة لاتهامه بتقديم مأكولات بحرية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، مع تغريمه 500 جنية فقط.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر أول درجة قد قضت بحبس صاحب محل أسماك شهير، عامًا وكفالة 5 آلاف جنيه إلا انه استأنف على الحكم ليصدر قرار اليوم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهمين خمسمائة جنيها مع المصادرة والمصاريف.

وكان قد تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر يتهم فيه مدير فرع محل أسماك شهير بتقديم مأكولات بحرية غير صالحة.

وتم إخطار اللواء علي الدمرداش، مدير أمن القاهرة، بالواقع وتوجهت قوة أمنية بمباحث إلى مقر البلاغ، وبالتفتيش تم العثور على مأكولات بحرية غير صالحة للتخزين، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى نيابة مدينة نصر التي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة التي أمرت بقرارها السابق بحبس صاحب المحل الذي استأنف على الحكم، وتم قبول الاستئناف اليوم.

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أونا

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