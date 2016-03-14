أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غادة الشهاوي تُطالب بعودتها لمنصة القضاء وإنهاء انتدابها بالوزارة تضامنًا مع «الزند»

Google+ Print
غادة الشهاوي تُطالب بعودتها لمنصة القضاء وإنهاء انتدابها بالوزارة تضامنًا مع «الزند» غادة الشهاوي تُطالب بعودتها لمنصة القضاء وإنهاء انتدابها بالوزارة تضامنًا مع «الزند»

المستشار أحمد الزند وزير العدل

كشفت مصادر قضائية لـ«ONA»، عن تقدم المستشارة غادة الشهاوي مساعد وزير العدل لشئون المرأة بطلب لمجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء تضامنًا مع المستشار أحمد الزند، الذي أُقيل أمس الأحد، كما طالبت بإنهاء انتدابها بالوزارة.

وجدير بالذكر أن المستشارة غادة الشهاوي صرحت في أحد الحوارت التلفزيونية، أن المستشار أحمد الزند هو من أكثر الداعمين للمرأة ويدافع دائما عن حقوقها.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد أصد قرارا أمس الأحد، بإقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، على خلفية الأزمة التى أثيرت حول تصريحاته الأخيرة المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا