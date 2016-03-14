غادة الشهاوي تُطالب بعودتها لمنصة القضاء وإنهاء انتدابها بالوزارة تضامنًا مع «الزند»

كشفت مصادر قضائية لـ«ONA»، عن تقدم المستشارة غادة الشهاوي مساعد وزير العدل لشئون المرأة بطلب لمجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء تضامنًا مع المستشار أحمد الزند، الذي أُقيل أمس الأحد، كما طالبت بإنهاء انتدابها بالوزارة.

وجدير بالذكر أن المستشارة غادة الشهاوي صرحت في أحد الحوارت التلفزيونية، أن المستشار أحمد الزند هو من أكثر الداعمين للمرأة ويدافع دائما عن حقوقها.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد أصد قرارا أمس الأحد، بإقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، على خلفية الأزمة التى أثيرت حول تصريحاته الأخيرة المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم .