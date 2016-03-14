«نقيب محامين القليوبية»: تسجيلات «قضية الزراعه » خالية من طلب رشوة أو التوسط فيها

استكملت الدائرة العاشرة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، جلسة محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، في القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الزراعة، إلى محمد عبد الفتاح الأمين العام لنقابة المحامين بالقليوبية، لمرافعته عن المتهم الثاني.

وقال الأمين العام لنقابة المحامين بالقليوبية، في مرافعته عن المتهم الثاني محي الدين، ان ثبوت كونه مبلغًا عن واقعة الدعوة قبل تمام الوقوف عليها وعلى أطرافها،

ثانيًا: توافرالمادة 107 مقرر من قانون العقوبات في حقه بوصفه وسيط في جريمة موضوع الإحالة.

ثالثاً: خلو التسجيلات من ثمة عبارة تفيد من قريب أو بعيد طلب الرشوة أو التوسط فيها، وذالك بطلان الإذن الصادر عليها.

رابعًا: الجريمة المسندة للمتهم من الجرائم المستحيلة من حيث السلوك والنتيجة.

اضطراب أمر الإحالة على نحو يقطع اختلال فكرة الدعوة وعناصرها لدى النيابة وتناقد مواد الاتهام تناقدا يصعب على المولا.

والمتهمون في القضية هم كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه ومحمد محمد فودة.