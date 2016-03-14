الخرباوي: بعض مسؤولي الدولة يتعرضون لـ«برمجة إخوانية».. و«الجماعة» تعلمت صناعة الإعلام من اليهود

قال الباحث في شئون الحركات الإسلامية، والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان، ثروت الخرباوي، إن للإخوان أدواتهم ووسائلهم ولجانهم الإلكترونية التي تعمل كمنظومة واحدة شديدة الدأب في توجيه الأذهان وبرمجتها بما يريدون، في حين أن الدولة ﻻ تعرف هذا الأمر وليس لديها القدرة على مواجهة برمجة الإخوان، والأغرب أن بعض مسئولي الدولة في بعض الأحيان يخضعون ذهنيا لبرمجة الإخوان.

وأضاف الخرباوي، ”ﻻيمكن ان أنسى ما قاله خيرت الشاطر في محاضرة للإخوان عام 1990 كان موضوعها عن صناعة الإعﻻم ، وكان من ضمن ماقاله “حطم خصمك عن طريق الإعﻻم .. وابتعد انت عن الصورة فنحن مجتمع نميمة فإذا روجت عنه ما يشينه سيتولى الآخرون العمل نيابة عنك ، فإذا انتشر ما روجته عنه بين الجماهير ساعتها دعه للشعب فهو سيفعل به ماتريده أنت”.

وتابع: “من توابع البرمجة الذهنية أن الخاضعين لها يكتفون بقراءة عناوين بعض الأخبار فيروجون لها اذا كان العنوان في مصلحتهم أو يشهرون بها ويسخرون منها إذا كان العنوان ضد توجهاتهم النفسية ..وذلك بغض النظر عن مضمون الخبر الذي قد يكون مخالفا لعنوانه وقد تعلم الإخوان هذا العلم من اليهود ”.