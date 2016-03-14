هذا لا يحدث كل يوم .. حرس الحدود يسجل بالدوري ' 3 أهداف متتالية ضد المصري '

أصيب النيجيري في مواجهة دوالا الأحد وقد يضطر الزمالك لاستبداله في مباراة الإياب أمام وصيف الدوري الكاميروني، فهل يقدر الفريق على تعويضه؟

أصيب معروف وخرج مستبدلا في الشوط الثاني من مواجهة دوالا الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ولم تتحدد بعد مشاركته في لقاء الإياب 19 مارس المقبل.

معروف يوسف ليس لاعب وسط عادي بالنسبة للزمالك، فهو الوحيد من بين عناصر وسط الميدان الذي يصنع الفارق على الصعيد الهجومي.

فلا يوجد من يضاهيه في هذا الأمر، الأرقام تؤكد ذلك.

فبخلاف صناعته لهدفين أمام حرس الحدود وغزل المحلة وتسجيله في مرمى بتروجيت بالدوري، قام النيجيري بالعديد من المحاولات على المرمى طوال 1368 دقيقة شارك فيها مع الزمالك في المسابقة.

فتبلغ نسبة تمريراته الناجحة 82%، ويقطع الكرة كل 7 دقائق، أي 13 مرة تقريبا في كل مباراة.

وعلى الصعيد الهجومي قام بـ33 كرة عرضية، 18 محاولة على المرمى و20 مراوغة صحيحة.

أرقام أفضل بكثير من الثنائي الأقرب لتعويضه، إبراهيم عبد الخالق وأحمد توفيق.

فالأول قام بـ4 عرضيات و5 محاولات على المرمى و10 مراوغات صحيحة خلال 622 دقيقة لعبها.

أما توفيق فقام بـ5 عرضيات و4 محاولات على المرمى و7 مراوغات ناجحة خلال 671 دقيقة لعبها.

الأرقام تعكس قوة وتأثير لاعب اتحاد الشرطة السابق في وسط ملعب الزمالك، على الصعيد الدفاعي وبالأخص الهجومي.

فهل يتأثر الزمالك بغيابه؟