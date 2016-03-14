إحالة 6 أطباء و2 من هيئة تمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق للغياب دون إذن

قرر العميد علاء بدران رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، إحالة 6 أطباء و2 آخرين من هيئة التمريض بمستشفى حميات كفر الزيات التابعة لمديرية الصحة بالغربية، للتحقيق للغياب دون إذن.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت لجنة من قسم الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر الزيات قد قامت بالتفتيش على المستشفى للتأكد من سير العمل، ومدى الانضباط الوظيفى، وبعمل انضباط إدارى تبين ترك 6 أطباء و2 من هيئة التمريض العمل وعدم تواجد خط سير أو إذن رسمى لهم، تمت كتابة التقرير وعرضه على رئيس المدينة، الذى أصدر قراره السابق.