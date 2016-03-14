إحالة 6 أطباء و2 من هيئة تمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق للغياب دون إذن

قرر العميد علاء بدران رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، إحالة 6 أطباء و2 آخرين من هيئة التمريض بمستشفى حميات كفر الزيات التابعة لمديرية الصحة بالغربية، للتحقيق للغياب دون إذن.

كانت لجنة من قسم الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر الزيات قد قامت بالتفتيش على المستشفى للتأكد من سير العمل، ومدى الانضباط الوظيفى، وبعمل انضباط إدارى تبين ترك 6 أطباء و2 من هيئة التمريض العمل وعدم تواجد خط سير أو إذن رسمى لهم، تمت كتابة التقرير وعرضه على رئيس المدينة، الذى أصدر قراره السابق.