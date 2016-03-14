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بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تتحفظ على ملحق بمسجد "الشهداء" لصالح الوزارة

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بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تتحفظ على ملحق بمسجد "الشهداء" لصالح الوزارة بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تتحفظ على ملحق بمسجد "الشهداء" لصالح الوزارة
ترأس الدكتور عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، لجنة للتحفظ على أملاك الوزارة والأماكن الملحقة بالمساجد، وتحفظت على الدور الأول علوى بمسجد الشهداء بمحطة ، وذلك ليكون تحت تصرف اللجنة العليا للخدمات الإسلامية بالوزارة.

كما استردت اللجنة دار مناسبات مسجد السماحة بإدارة شرق وملحقات مسجد الهدى بالطاببة وملحقات مسجد نور الإسلام بسيدى بشر.

وأكد وكيل الوزارة، فى بيان اليوم، على استمرار جهود اللجنة الفرعية بالمديرية فى استعادة أملاك المساجد على مستوى المحافظة ووضعها تحت تصرف الوزارة حفاظا على المال العام وأملاك المديرية، مشدداً على تفعيل القانون ضد كل من تسول له نفسه المساس بملحقات المساجد.

وشارك فى اللجنة أحمد عجيلة مدير الشئون القانونية ، إبراهيم عبد الحميد مدير الإدارة الهندسية ،صافيناز محمد عطية رئيسة قسم المخازن ،سحر عبد الرحمن مديرة الشؤون المالية، أشرف سعيد أمين اللجنة، الشيخ محمد لطفى السباعى مديرالمتابعة ،حسن عبدالله مدير إدارة أوقاف وسط، الشيخ أشرف حنفى مفتش المنطقة، سيد محمود بالإدارة الهندسية، محمود عبد الحكيم سكرتير وكيل الوزارة .

ملحق بمسجد الشهداء (1)

ملحق بمسجد الشهداء (2)

ملحق بمسجد الشهداء (3)

ملحق بمسجد الشهداء (4)

ملحق بمسجد الشهداء (5)


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