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The Little Prince لن يعرض في أميركا !؟!

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The Little Prince لن يعرض في أميركا !؟! The Little Prince لن يعرض في أميركا !؟!

الإثنين 14-03-2016 13:02

ليست المرة الأولى التي يُظلم فيها الفيلم الكرتوني The Little Prince. فقد ظلم في بداية العام عندما استبعد عن الترشّح لجائزة أوسكار أفضل فيلم كرتوني (وكان من الممكن أن يفوز بهذه الجائزة) واليوم يواجه الفيلم مشكلة أكبر، بعد إعلان شركة Paramount Pictures عن عدم رغبتها في توزيعه وذلك قبل أسبوع من الموعد الذي كان محدداً لعرضه في الصالات الأميركية!!! والغريب هنا أن الشركة لم تفصح عن الأسباب التي جعلتها تتخلى عن توزيع الفيلم. هذا القرار المفاجئ جعل المخرج Mark Osborne يغرّد على Twitter قائلاً:" أشكر الجميع على الدعم في هذا الزمن الغريب. يبدو أن إطلاق هذا الفيلم المميّز في الصالات الأميركية سيتطلّب الانتظار قليلاً. كل ما يمكنني تأكيده أن #thelittleprince سيتم توزيعه من قبل شركة أخرى هذا العام. الى ذلك الحين، أنا متوجّه الى كندا حيث سيبدأ عرض الفيلم هناك في جميع الصالات في نهاية هذا الأسبوع".
يذكر أن The Little Prince جمع حتى اليوم 79.2 مليون دولار على شباك التذاكر عالمياً وعرض للمرة الأولى خلال مهرجان Cannes السينمائي الدولي العام الماضي.

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سيدتي