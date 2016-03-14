أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عامر علي يتورط بعلاقة حب مع مريضة نفسية!

Google+ Print

الثلاثاء 15-03-2016 13:39

شارك الفنان عامر علي بإحدى ثلاثيات مدرسة الحب تحت عنوان "نور العين"، حيث حل ضيفاً مشاركاً في مشهد واحد بناء على طلب المخرج صفوان نعمو. وحول مشاركته بهذه الثلاثية قال: على الرغم من أنني كنت ضيفاً في مشهد واحد ولكنني سعيد بالوقوف أمام مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية.
وعن مشاركته في مدرسة الحب قال إنه شارك في ثلاثيتين الأولى "أسوار" بدور "رامي"، وهو" طبيب تعاني خطيبته من مشاكل نفسية، فيذهب ببعثة يوماً ما إلى مستشفى للأمراض العقلية من أجل إجراء مسح طبي لها، فيلتقي يارا وهي فتاة تتعالج هناك لكنه يكتشف مدى اتزانها ورقيها ثم يتورط بعلاقة حب معها و يحاول لاحقاً تهريبها من المشفى كي تستعيد حياتها السابقة. والأخرى "لحظة صمت، بدور "جاد" وهو عازف "أبكم"، تغرم به فتاة ويبادلها المشاعر من دون الاعتراف لها بذلك، ويبقى حبه في طي الكتمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي