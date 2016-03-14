عامر علي يتورط بعلاقة حب مع مريضة نفسية!

شارك الفنان عامر علي بإحدى ثلاثيات مدرسة الحب تحت عنوان "نور العين"، حيث حل ضيفاً مشاركاً في مشهد واحد بناء على طلب المخرج صفوان نعمو. وحول مشاركته بهذه الثلاثية قال: على الرغم من أنني كنت ضيفاً في مشهد واحد ولكنني سعيد بالوقوف أمام مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية.

وعن مشاركته في مدرسة الحب قال إنه شارك في ثلاثيتين الأولى "أسوار" بدور "رامي"، وهو" طبيب تعاني خطيبته من مشاكل نفسية، فيذهب ببعثة يوماً ما إلى مستشفى للأمراض العقلية من أجل إجراء مسح طبي لها، فيلتقي يارا وهي فتاة تتعالج هناك لكنه يكتشف مدى اتزانها ورقيها ثم يتورط بعلاقة حب معها و يحاول لاحقاً تهريبها من المشفى كي تستعيد حياتها السابقة. والأخرى "لحظة صمت، بدور "جاد" وهو عازف "أبكم"، تغرم به فتاة ويبادلها المشاعر من دون الاعتراف لها بذلك، ويبقى حبه في طي الكتمان.