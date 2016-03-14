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منتجات تجارية باسم محمد منير استباقاً لحفله المقبل

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الإثنين 14-03-2016 15:13

أعلنت إدارة أوبرا جامعة المقرر إقامة الحفل القادم للفنان محمد منير فيها، عن توفّر منتجات تحمل إسم وصورة الفنان في الجامعة بسعر مخفض للجمهور، في محاولة لاستغلال شعبية النجم لتحقيق مكاسب مادية.
وكانت تذاكر حفل منير، قد شهدت إقبالاً كبيراً فور طرحها، ،حيث طرحت إدارة الجامعة عدداً محدداً من التذاكر لطلاب الجامعة مع تقديم خاصة لهم ليتمكنوا من حضور حفل نجمهم المفضل، وبدأت الأوبرا في الدعاية الخاصة بالحفل من خلال وضع "بانرات" الحفل في أكثر من مكان حيوي، إلى جانب إعلانات الحفل عبر الإذاعات، ومن المنتظر أن يكون هذا الحفل من أضخم الحفلات الغنائية التي يحييها منير وهو ما جعل الأوبرا تستعد بإمكانيات ضخمة لتأمين الحفل وضمان سلامة الفنان والحضور.

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سيدتي

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