"السيسي فى قلوب السعوديين" تريند على تويتر لليوم الثانى بـ33 ألف تغريدة

تصدر هاشتاج "السيسى فى قلوب السعوديين"، مركزاً متقدماً فى التريند المصرى لليوم الثانى على التوالى من تدشينه، وظهر الهاشتاج فى مرتبة متقدمة فى الهاشتاجات الأكثر تداولاً بين رواد الموقع اليوم الاثنين.

واحتل الهاشتاج مكاناً متقدماً بين الوسوم الأوسع انتشاراً بأكثر من 33 ألف تغريدة فى يومين فقط، وغرد من خلاله الأشقاء من المملكة العربية السعودية، معبرين عن العلاقات المتينة والمميزة التى تجمع الشعبين السعودى والمصرى، مشددين على أن مصر والسعودية بلد واحد، متمنين الاستقرار لمصر، وداعمين لحكومتها.

وكان رواد تويتر قد دشنوا أمس الأحد الوسم، وغردوا عبره بقوة وفعالية كبيرة أهلته لاحتلال المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر فى المملكة العربية السعودية، والثانى فى قائمة الترند العالمى، والمركز الرابع فى قائمة الترند المصرى.

من جانبه قال أحد المغردين "أخيراً و ليس آخر، الناس على دين ملوكهم، والسيسي فى قلب سلمان، وحتماً فى قلب الرعية"، وآخر غرد "فخامة الزعيم السيسي، عقلك أغلى من الدهب، قرارك أقوى من اللهب، أحكم يا حبيب العرب، رجعها جنة مخضرة"، و"الملك سلمان فى قلوب المصريين.. مصر والسعودية جناحى الأمة العربية رغم أنف الحاقدين هنفضل ايد واحدة"،"ليتنا نمتلك فى لبنان رئيس شجاع كالرئيس السيسي، لارتحنا من حزب الله وزبانيته كما ارتاحت مصر من الإخوان وشرورهم"، و"السعودية ومصر جناحا الوطن العربى

>ولو كرهت الحسابات الاستخباراتية والاخوانية بالهاشتاج".

- هاشتاج "السيسى فى قلوب السعوديين" الأول فى المملكة والثانى عالميا والرابع بمصر

- البنك المركزى الثانى على تويتر بعد قرارات خفض سعر الجنيه أمام الدولار