منظمات إغاثية تفشل فى إيصال المساعدات الغذائية إلى 4 قرى سورية محاصرة

أعلنت منظمات إغاثية اليوم الاثنين فشلها فى إيصال المساعدات الغذائية إلى 4 قرى سورية محاصرة من قوات النظام والمعارضة المسلحة فى كل من ريف دمشق وإدلب.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)أن المنظمات الإغاثية لم تنجح فى إيصال المساعدات إلى قريتين تقعان قرب دمشق محاصرتين من قبل النظام، وقريتين فى ريف إدلب كفريا والفوعة محاصرتين من قبل المعارضة المسلحة.

>وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "إن مشاكل أمنية فى سوريا تعيق خططها الإغاثية هناك".

يشار إلى أن جولة جديدة من المحادثات السورية تجرى الآن فى جنيف برعاية الأمم المتحدة للوقوف على الخطوة التالية بعد تفعيل وقف إطلاق النار فى سوريا أواخر فبراير الماضى.

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