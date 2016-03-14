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تقرير - ليفربول ومانشستر سيتي في سباق من أجل لاعب أرسنال

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تقرير - ليفربول ومانشستر سيتي في سباق من أجل لاعب أرسنال تقرير - ليفربول ومانشستر سيتي في سباق من أجل لاعب أرسنال

أشار تقرير نشرته "إي إس بي إن" إلى أن نادي ليفربول يفكر في ضم أليكس أوكسلاد تشامبرلين مهاجم أرسنال خلال الصيف المقبل.

في المقابل أوضح التقرير أن المدفعجية يخططون للدخول في مفاوضات تجديد عقد الدولي الإنجليزي، إذ يتبقى له عامين مع الفريق ويرغب أرسنال في الحفاظ عليه.

وإذا ما فشل الفريق في تجديد عقده فإن ليفربول جاهز لضم اللاعب صاحب الـ22 عاما، ولكن سيواجه منافسة من مانشستر سيتي الذي اهتم أيضا بمتابعة اللاعب في الفترة الأخيرة.

وكان تشامبرلين قد انضم إلى أرسنال قادما من ساوثامبتون في عام 2011 وتوج مع الفريق بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي موسمي 2013-2014 و2014-2015 والدرع الخيرية مرة وحيدة.

وشارك تشامبرلين مع أرسنال هذا الموسم في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفا.

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