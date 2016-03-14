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الشرطة ' مدمن التعادلات ' يوقف مسيرة سموحة ويجبره على الخروج بنقطة

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الشرطة ' مدمن التعادلات ' يوقف مسيرة سموحة ويجبره على الخروج بنقطة الشرطة ' مدمن التعادلات ' يوقف مسيرة سموحة ويجبره على الخروج بنقطة

فشل سموحة في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري المصري الممتاز ليتعادل بهدف لمثله مع ضيفه اتحاد الشرطة الاثنين في الجولة الـ22 من عمر المسابقة.

وتقدم الفريق السكندري في الدقيقة 44 عن طريق مهاجمه الأول حسام باولو الذي حول عرضية أرضية قادمة من إسلام محارب الذي دخل بديلا للمصاب محمد حمدي زكي في الدقيقة 22.

وأدرك رجال هاني رمزي التعادل في الدقيقة 52 عن طريق محمد بسيوني بعد ضربة رأس رائعة تابع بها عرضية الظهير الأيمن أحمد عادل.

وكاد بسيوني أن يتقدم للشرطة في الدقيقة 42 من الشوط الأول حين سدد الكرة خارج المرمى أمام الحارس المهدي سليمان إثر انفراد تام.

وارتفع رصيد سموحة في المركز الرابع إلى 35 نقطة، فأجبره الشرطة على التعادل بعدما فاز في آخر مباراتين على للمقاصة وإنبي.

بينما حقق الشرطة تعادله الـ13 هذا الموسم (الأكثر) لتستمر معاناته في منطقة الخطر، إذ يحتل المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

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