محي قدح بـ«رشوة الزراعة»: أبلغت الرقابة الإدارية.. وطالبوني بمجاراة «فودة»

سمحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، للمتهم الثاني في قضية “رشوة وزارة الزراعة”، بالأدلاء بأقواله بعد خروجه من قفص الإتهام.

قال المتهم الثاني محي الدين قدح، أن ما فعله كله كان بالتنسيق مع العميد أحمد الزارع ضابط الرقابة الإدارية، سواء مشيرًا إلى أن التنسيق كان مع الوزارة وأحيانًا في المحادثات هاتفية.

وأوضح قائلًا ‘‘من ساعة ما نشر في جريدة الفجر، تحقيق الخاص بأرض “كايرو ثري أيه”، وأحمد زارع بينسق معايا.. وقالي متخفش استمر وأنا معاك في كل خطوة، ومش هُتتهم في شئ.’’

وتابع الشاهد ‘‘طالب مني أجاري المتهم الرابع محمد فودة في كل شىء، و أخد بدل ورشاوي، أنا أبلغت أحمد الزارع في أخر مكالمة هاتفية أن ملف الشركة سوف يعرض في مجلس إدارة الهيئة، بعدها قالي أسحب الملف من رول الإجتماع عشان إحنا لسة مخلصناش.’’

وأختتم بقوله قبل العودة إلى محبسه ، ‘‘أخر مكالمة كانت مستجلة واسقطت من التسجيلات.’’

والمتهمون في القضية هم كلاً من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.