اكتشفي سرّ "البحيرة الزرقاء" الفرنسية

تشكّلت بحيرة "آنسي" منذ حوالى 18000 سنة، إثر ذوبان الأنهار الجليديّة في جبال الألب. وهي تتغذى من عدد من الأنهار الصغيرة من الجبال المحيطة بها. وتعدّ اليوم ثالث أكبر بحيرة في فرنسا. كان أُطلق عليها اسم "البحيرة الزرقاء" لكونها أنقى البحيرات في العالم.

يصل عمق "آنسي" إلى 41 متراً، فيما يبلغ طولها 14.6 كيلومتراً. وهي تستقطب عدداً هامّاً من السائحين، خصوصاً عشاق ركوب الدراجات والغواصين. وقد شكّلت مناظرها الطبيعيّة الخلابة مصدر إلهام للعديد من الفنانين. هناك، يراوح متوسّط درجة حرارة مائها ما بين 22 و25 درجة مئويّة، خلال الصيف.

من أشهر شواطئ "البحيرة الزرقاء":

- شاطئ البلدية: يمكن وضع المنشفة الخاصّة بك على العشب فوق رمال هذا الشاطئ، والتنعم بأجواء مكلّلة بالسلام والهدوء! وينصح بزيارة الشاطئ، خلال الفترة الممتدة ما بين 28 يونيو/ حزيران و31 أغسطس/ آب، وذلك من التاسعة والنصف صباحاً حتى الخامسة والنصف من بعد الظهر.

- "امبيريال بيتش": يُشكّل مجمعاً لأنشطة الترفيه الصيفيّة. هناك، يمكن التنعم بقسط من الراحة والاسترخاء مع العائلة، في أجواء يعمّها السكون. ولا تفوت فرصة حضور الأمسيات الاحتفالية التي تُقام على هذا الشاطئ المغطّى بالرمل الناعم. ويُنصح بزيارته ما بين يونيو /حزيران وسبتمبر/ أيلول، وذلك من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساء.

أين تقيمين؟

- "بيست وسترن كارلتون": يقع في وسط مدينة "آنسي"، ويقدّم غرفاً مكيّفة وعازلة للصوت، ويبعد مسافة 5 دقائق سيراً على الأقدام من البحيرة، حيث يُمكن للنزلاء الاستمتاع بمناظر الجبال الساحرة.

- "إمبيريال بالاس": يقع هذا الفندق ذو الـ4 نجوم في قلب جبال "الألب" الفرنسية، على حافة بحيرة "آنسي"، ويبعد 1.6 كيلومتراً من مركز مدينة "آنِسي". هناك، توفّر معظم الغرف شرفة مطلة على البحيرة والمتنزه أو الجبال المحيطة. ويقدم مطعم الذواقة "لا فوال" المأكولات الفرنسية التقليدية. كما يمكن للنزلاء الاستمتاع بتناول الحلويات المنزلية والوجبات الخفيفة و"بوفيه" إفطار متكامل في مطعم "لا براسيري".

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