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غدا..النطق بالحكم فى قضية قتل ضابط بالأمن المركزى شخصًا وإصابة آخر بطنطا

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غدا..النطق بالحكم فى قضية قتل ضابط بالأمن المركزى شخصًا وإصابة آخر بطنطا غدا..النطق بالحكم فى قضية قتل ضابط بالأمن المركزى شخصًا وإصابة آخر بطنطا
حددت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشارين عبد العاطى شعلة وعمرو عبد السلام، غدًا الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم فى القضية 8876 جزئى 2011 والمقيدة برقم 2600 كلى أول طنطا، والمتهم فيها المقدم "م.ع.ا" ضابط بقطاع الأمن المركزى بإطلاق النار من سلاحه الميرى على أشخاص حاولوا الاعتداء عليه أثناء قيادته سيارته وبرفقته زوجته وأطفاله، مما تسبب فى وفاة شخص وإصابة آخر.

وتداولت هيئة المحكمة القضية فى جلساتها اليوم، وحددت جلسة غدًا الثلاثاء للنطق بالحكم.
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