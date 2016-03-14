لعبة في الجول – أيمن يونس يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية

عشرات الأسماء مطروحة، ولكن على نجوم الكرة المصرية اختيار 5 أسماء كأفضل من لمسوا الكرة في مصر.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن FilGoal.com طلب من أيمن يونس5 أسماء فقط بالترتيب.

وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.

وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.

FilGoal.com طرح السؤال على أحد أيقونات الزمالك، يونس، وكان رده كالتالي..

أجاب يونس "مبدئيا سأختار لاعبين شاهدتهم وعاصرتهم".

"الأول في قائمتي هو حسن شحاتة أسطورة الزمالك".

"وبالتأكيد محمود الخطيب سيكون في القائمة".

"ثم جمال عبد الحميد أفضل من لعب بالرأس".

"حسام حسن لابد أن يكون في القائمة".

"اللاعب الخامس في قائمتي هو أحمد حسن".