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غير إنه بيرفع الضغط.. الإفراط فى الملح يسبب شراهة تناول الأطعمة الدسمة

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غير إنه بيرفع الضغط.. الإفراط فى الملح يسبب شراهة تناول الأطعمة الدسمة غير إنه بيرفع الضغط.. الإفراط فى الملح يسبب شراهة تناول الأطعمة الدسمة
جميعنا نعرف أضرار الإفراط فى تناول الملح، وما يمكن أن يسببه من ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب وغيرها، ولكن دراستين جديدتين أكدتا ضررا خطيرا آخر يسببه الإفراط فى تناول الملح، وهو الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة، مما يزيد من خطر السمنة.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة التى نشرت فى دورية التغذية الكيميائية، أنه يجب خفض الملح، أو الصوديوم من كل المنتجات الغذائية لتجنب أضراره.

وأشار البروفيسور راسيل كيست من جامعة ديكن فى أستراليا إلى أن المبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين توصى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 2-50 عاماً بالحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 مجم يومياً، فى حين أن أولئك الأكبر من 51 عاماً والأشخاص الذين لديهم مرض السكر وارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى يجب أن يستهلكوا ما لا يزيد عن 1500 مجم من الملح يومياً.

ومع ذلك، أكدت الدراسة أن الشخص العادى يستهلك الصوديوم بنسبة أعلى بكثير من هذه المبادئ التوجيهية التى تتعدى 3300 مجم يومياً، والذى يترتب عليه الإصابة بالسمنة والتهام الأطعمة الغنية بالدهون أو الدسمة.

وأضاف الباحثون أن اللحوم المصنعة من أكبر مصادر تناول الملح، لافتين إلى ان شريحة واحدة من الخبز تحتوى على 80-230 مجم من الملح، وشريحة واحدة من البيتزا يمكن أن تحتوى على ما يصل إلى 730 مجم من الملح.
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