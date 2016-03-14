مباشر الدوري المصري الشوط الثاني – سموحة (1) الشرطة (1).. بسيوني يعادل النتيجة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباريات الاثنين في الدوري المصري الممتاز، ونبدأ بمواجهة سموحة لاتحاد الشرطة.

الفريق السكندري يقترب من المقدمة، يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 34 نقطة نفس رصيد الإسماعيلي الرابع.

أما الشرطة فمازال في منطقة الخطر، المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

- د 88 تغيير للشرطة بخروج محمد بسيوني ودخول صامويل أوسو.

- د 83 هاني العجيزي يتعرض للعرقلة داخل منطقة جزاء الشرطة والحكم يشير باستئناف اللعب.

- د 78 التغيير الأخير لسموحة بدخول هاني العجيزي بدلا من أحمد تمساح.

- د 60 التغيير الثاني لسموحة بدخول محمود سيد بدلا من عمرو المنوفي.

- د 57 رأسية من حسام باولو تخطئ القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة.

- د 52 جوووول محمد بسيوني يتعادل للشرطة برأسية متقنة بعد عرضية رائعة من أحمد عادل الظهير الأيمن.

- د 49 إنذار لعمر سعد ظهير سموحة الأيسر.

- انطلاق الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول.

- د 44 حسام باولو يتقدم لسموحة بعد متابعة لعرضية أرضية من إسلام محارب داخل منطقة جزاء الشرطة.

- د 40 محمد بسيوني لاعب الشرطة انفرد بالمرمى قبل أن يطيح بالكرة خارج الملعب بغرابة شديدة لينفعل هاني رمزي وبدلاء الفريق.

- د 26 تسديدة قوية من حسام عبد العال من ركلة حرة يتصدر لها المهدي سليمان حارس سموحة ويبعد الكرة لركنية.

- د 22 خرج محمد حمدي زكي لاعب سموحة بسبب الإصابة ودخل بدلا منه إسلام محارب.

- انطلقت المباراة على استاد الإسكندرية.