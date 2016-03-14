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عبد الواحد السيد لـ في الجول: أشعر أني سأنجح كحارس منتخب الكرة الشاطئية

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عبد الواحد السيد لـ في الجول: أشعر أني سأنجح كحارس منتخب الكرة الشاطئية عبد الواحد السيد لـ في الجول: أشعر أني سأنجح كحارس منتخب الكرة الشاطئية

قال حارس الزمالك السابق عبد الواحد السيد إنه سعيد بتجربة العودة من الاعتزال مع منتخب للكرة الشاطئية.

وكان الحارس المعتزل قد قرر العودة حارسا مرمى لمنتخب الكرة الشاطئية، بدءا من البطولة العربية التي تقام في شرم الشيخ الصيف المقبل.

وقال السيد لـFilGoal.com: "أرى أن تلك التجربة ستكون جيدة بالنسبة لي، أشعر أني سأنجح فيها".

وأضاف "وافقت لأني أريد إلقاء الضوء على هذه اللعبة، في وجود نجم سابق يلعب معهم".

وأوضح "خالد لطيف المشرف العام على تحدث معي وأقنعني بالمشاركة مع المنتخب".

وأتم "سأسافر معهم الأسبوع المقبل إلى المغرب لخوض مباراة ودية استعدادا للبطولة العربية في مايو".

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