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اليوم.. نصر القفاص يستضيف النائبان عاطف مخاليف وخالد العراقي

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اليوم.. نصر القفاص يستضيف النائبان عاطف مخاليف وخالد العراقي اليوم.. نصر القفاص يستضيف النائبان عاطف مخاليف وخالد العراقي

نصر القفاص – أرشيفية

يستضيف برنامج البرلمان على قناة “أون تي في لايف”، مساء اليوم، النائب عاطف مخاليف، حزب المصريين الأحرار بالمطرية، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، والنائب العميد خالد العراقي عضو مجلس النواب المستقل عن الزقازيق بالشرقية.

ويتكون البرنامج من عدة فقرات رئيسية منها فقرة بعنوان “طلب إحاطة وتعرض فيها مشاكل المواطنين، وفقرة بعنوان “البرلمان فى الصحافة”، تتطرق للتناول الصحفي للقضايا البرلمانية المختلفة.

يقدم البرنامج الكاتب الصحفي نصر القفاص، ويذاع يوميًا من الأحد إلى الأربعاء في العاشرة مساءً، على قناة “أون تي في لايف”.

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