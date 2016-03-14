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نقيب الصحفيين يطالب رئيس النواب بحل أزمة محررى المواقع الإلكترونية

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نقيب الصحفيين يطالب رئيس النواب بحل أزمة محررى المواقع الإلكترونية نقيب الصحفيين يطالب رئيس النواب بحل أزمة محررى المواقع الإلكترونية

يحيى قلاش – أرشيفية

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن رؤساء تحرير الصحف ومجلس النقابة، ناقشوا مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، المعوقات التي تواجه المحررين البرلمانيين، مؤكدا أنهم طالبوا بإزالة كافة تلك العقبات والمشكلات التي تواجه الصحفيين.

وأضاف قلاش في تصريح للمحررين البرلمانيين على هامش اللقاء، أن الدكتور على عبدالعال أكد حرصه الكامل على أن تؤدى الصحافة عملها دون أي ضغوط عليها، لافتا إلى أن النقابة تشكل لجنة من رؤساء تحرير الصحف لبحث آلية تنظيم العمل داخل البرلمان ووضع القواعد المنظمة لعمل المصورين الصحفيين.

وأوضح قلاش، أنه طالب رئيس مجلس النواب بالبحث عن حل سريع لأزمة منع محررى المواقع الإلكترونية من تغطية أعمال المجلس.

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