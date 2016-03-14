أحد متهمين في «قسم التبين» يطلب «بيض».. والدفاع يستفسر «مسلوق أم نئ»

شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال رفع جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين”، مشهد كوميدي.

بعد قيام أحد المتهمين بالنداء على الدفاع الحاضر عنه وطلب منه إحضار «بيض» له داخل السجن، مما أثار مزح الحاضرين بالجلسة واستفسر دفاع قائلًا ‘‘عايزه مسلوق ولا ني’’ فرد المتهم ‘‘عايزه ني’’ فضحك الجميع المتواجدين بالجلسة.

كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناوي، قد رفعت الجلسة منذ قليل للاستراحة.

وكانت نيابة جنوب القاهرة قد اسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين.

ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.