أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدعى عام روما يبحث مع النائب العام آخر تطوارت حادث مقتل ريجينى

Google+ Print
مدعى عام روما يبحث مع النائب العام آخر تطوارت حادث مقتل ريجينى مدعى عام روما يبحث مع النائب العام آخر تطوارت حادث مقتل ريجينى
التقى، منذ قليل، النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، مدعى عام روما جوزيبى بنياتونى، وذلك فى إطار بحث التحقيقات المشتركة مع مكتب المدعى العام لروما، فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.

وتناقش الطرفان حول التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المصرية، وكيفية التنسيق مع النيابة العامة بروما، ومشاركة المعلومات والتحقيقات والأدلة للوصول إلى الجانى الحقيقى.

وكان تم الاتفاق على لقاء بين المستشار نبيل صادق، النائب العام المصرى، والمدعى العام لروما، جوزيبى بنياتونى، فى القاهرة بعد تسليم عمرو حلمى، سفير فى إيطاليا، بنياتونى دعوة لزيارة مصر للإطلاع على آخر تطورات التحقيقات فى القضية.

كما وصل فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية الذى يتولى التحقيق فى مقتل الباحث الإيطالى "جوليو ريجينى" إلى مكتب النائب العام؛ لحضور لقاء المستشار نبيل صادق النائب العام بالمدعى العام لروما القادم للإطلاع على سير التحقيقات فى القضية.

وحرص فريق المحققين على حمل ملف كامل بكافة التحقيقات بالقضية وتحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود الذين تم الاستماع لهم، سواء من أصدقاء ريجينى أو معارفه أو جيرانه أو من عثر على الجثة، فضلاً عن تقرير الطب الشرعى الوارد به إصابات المجنى عليه وكيفية وملابسات حدوث الوفاة، وأيضًا تقارير شركة الاتصالات بالمكالمات الواردة من وإلى المجنى عليه قبل اختفائه، وشهادة من أجهزة الأمن بتحركاته قبل ويوم اختفائه.


>- النائب العام يلتقى مدعى عام روما لبحث تحقيقات مقتل ريجينى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر