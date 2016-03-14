مدعى عام روما يبحث مع النائب العام آخر تطوارت حادث مقتل ريجينى

التقى، منذ قليل، النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، مدعى عام روما جوزيبى بنياتونى، وذلك فى إطار بحث التحقيقات المشتركة مع مكتب المدعى العام لروما، فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.

وتناقش الطرفان حول التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المصرية، وكيفية التنسيق مع النيابة العامة بروما، ومشاركة المعلومات والتحقيقات والأدلة للوصول إلى الجانى الحقيقى.

وكان تم الاتفاق على لقاء بين المستشار نبيل صادق، النائب العام المصرى، والمدعى العام لروما، جوزيبى بنياتونى، فى القاهرة بعد تسليم عمرو حلمى، سفير مصر فى إيطاليا، بنياتونى دعوة لزيارة مصر للإطلاع على آخر تطورات التحقيقات فى القضية.

كما وصل فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية الذى يتولى التحقيق فى مقتل الباحث الإيطالى "جوليو ريجينى" إلى مكتب النائب العام؛ لحضور لقاء المستشار نبيل صادق النائب العام بالمدعى العام لروما القادم للإطلاع على سير التحقيقات فى القضية.

وحرص فريق المحققين على حمل ملف كامل بكافة التحقيقات بالقضية وتحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود الذين تم الاستماع لهم، سواء من أصدقاء ريجينى أو معارفه أو جيرانه أو من عثر على الجثة، فضلاً عن تقرير الطب الشرعى الوارد به إصابات المجنى عليه وكيفية وملابسات حدوث الوفاة، وأيضًا تقارير شركة الاتصالات بالمكالمات الواردة من وإلى المجنى عليه قبل اختفائه، وشهادة من أجهزة الأمن بتحركاته قبل ويوم اختفائه.

- النائب العام يلتقى مدعى عام روما لبحث تحقيقات مقتل ريجينى

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