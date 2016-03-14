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ننشر أسئلة الامتحانات التجريبية لـ10 مواد للثانوية العامة 2016

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ننشر أسئلة الامتحانات التجريبية لـ10 مواد للثانوية العامة 2016 ننشر أسئلة الامتحانات التجريبية لـ10 مواد للثانوية العامة 2016
ينشر "اليوم السابع" أسئلة عدد من المواد الدراسية، التى أعدتها وزارة التربية والتعليم، كنماذج تجريبية لامتحانات الثانوية العامة لعام 2016، حيث أعدت الوزارة نماذج أسئلة لــ10 مواد دراسية، شاملة المواد الأدبية والعلمية.

وتشمل نماذج امتحانات المواد الأدبية التى أعدتها الوزارة، مواد "، جيولوجيا، فلسفة"، بينما تضمنت المواد العلمية مواد "أحياء، وكيمياء".

كما أعدت الوزارة نماذج امتحانات تجريبية للمواد المشتركة بين الشعبتين "أدبى، علمى" وهى مواد: "اللغة العربية، مادة الجغرافيا كمستوى رفيع، واللغات الثانية: الألمانى – الفرنساوى – إيطالى – إسبانى).

أولا : نماذج أسئلة المواد الأدبية:


>

– مادة الاقتصاد

أسئلة مادة الاقتصاد(1)

أسئلة مادة الاقتصاد(2)

أسئلة مادة الاقتصاد(3)

أسئلة مادة الاقتصاد(4)

أسئلة مادة الاقتصاد(5)

أسئلة مادة الاقتصاد(6)

- مادة الجيولوجيا .

أسئلة مادة الجيولوجيا (1)

أسئلة مادة الجيولوجيا (2)

أسئلة مادة الجيولوجيا (3)

أسئلة مادة الجيولوجيا (4)

أسئلة مادة الجيولوجيا (5)

أسئلة مادة الجيولوجيا (6)

أسئلة مادة الجيولوجيا (7)

أسئلة مادة الجيولوجيا (8)

أسئلة مادة الجيولوجيا (9)

أسئلة مادة الجيولوجيا (10)

أسئلة مادة الجيولوجيا (11)

أسئلة مادة الجيولوجيا (12)

أسئلة مادة الجيولوجيا (13)

أسئلة مادة الجيولوجيا (14)

أسئلة مادة الجيولوجيا (15)

- مادة الفلسفة والمنطق .

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (1)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (2)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (3)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (4)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (5)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (6)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (7)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (8)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (9)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (10)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (11)

أسئلة مادة الفلسفة والمنطق (12)

ثانيا: نماذج أسئلة المواد العلمية:

- مادة الأحياء .

أسئلة مادة الأحياء (1)

أسئلة مادة الأحياء (2)

أسئلة مادة الأحياء (3)

أسئلة مادة الأحياء (4)

أسئلة مادة الأحياء (5)

أسئلة مادة الأحياء (6)

أسئلة مادة الأحياء (7)

أسئلة مادة الأحياء (8)

أسئلة مادة الأحياء (9)

أسئلة مادة الأحياء (10)

أسئلة مادة الأحياء (11)

أسئلة مادة الأحياء (12)

- مادة الكيمياء .

أسئلة مادة الكيمياء (1)

أسئلة مادة الكيمياء (2)

أسئلة مادة الكيمياء (3)

أسئلة مادة الكيمياء (4)

أسئلة مادة الكيمياء (5)

أسئلة مادة الكيمياء (6)

أسئلة مادة الكيمياء (7)

أسئلة مادة الكيمياء (8)

أسئلة مادة الكيمياء (9)

أسئلة مادة الكيمياء (10)

أسئلة مادة الكيمياء (11)

أسئلة مادة الكيمياء (12)

أسئلة مادة الكيمياء (14)

أسئلة مادة الكيمياء (15)

أسئلة مادة الكيمياء (16)

أسئلة مادة الكيمياء (17)

أسئلة مادة الكيمياء (18)

ثالثا: المواد المشتركة واللغات الأجنبية الثانية:

- مادة اللغة العربية .


>أسئلة مادة اللغة العربية (1)

أسئلة مادة اللغة العربية (2)

أسئلة مادة اللغة العربية (3)

أسئلة مادة اللغة العربية (4)

أسئلة مادة اللغة العربية (5)

أسئلة مادة اللغة العربية (6)

أسئلة مادة اللغة العربية (7)

أسئلة مادة اللغة العربية (8)

أسئلة مادة اللغة العربية (9)

أسئلة مادة اللغة العربية (10)

أسئلة مادة اللغة العربية (11)

أسئلة مادة اللغة العربية (12)

أسئلة مادة اللغة العربية (13)

أسئلة مادة اللغة العربية (14)

أسئلة مادة اللغة العربية (15)

أسئلة مادة اللغة العربية (16)

- مادة الجغرافيا .

أسئلة مادة الجغرافيا (1)

أسئلة مادة الجغرافيا (2)

أسئلة مادة الجغرافيا (3)

أسئلة مادة الجغرافيا (4)

أسئلة مادة الجغرافيا (5)

أسئلة مادة الجغرافيا (6)

أسئلة مادة الجغرافيا (7)

أسئلة مادة الجغرافيا (8)

أسئلة مادة الجغرافيا (9)

أسئلة مادة الجغرافيا (10)

- اللغة الألمانية .

أسئلة اللغة الألمانية (1)

أسئلة اللغة الألمانية (2)

أسئلة اللغة الألمانية (3)

أسئلة اللغة الألمانية (4)

أسئلة اللغة الألمانية (5)

أسئلة اللغة الألمانية (6)

أسئلة اللغة الألمانية (7)

أسئلة اللغة الألمانية (8)

أسئلة اللغة الألمانية (9)

أسئلة اللغة الألمانية (10)

أسئلة اللغة الألمانية (11)

أسئلة اللغة الألمانية (12)

- اللغة الفرنسية .

أسئلة اللغة الفرنسية (1)

أسئلة اللغة الفرنسية (2)

أسئلة اللغة الفرنسية (3)

أسئلة اللغة الفرنسية (4)

أسئلة اللغة الفرنسية (5)

أسئلة اللغة الفرنسية (6)

أسئلة اللغة الفرنسية (7)

أسئلة اللغة الفرنسية (8)

أسئلة اللغة الفرنسية (9)

أسئلة اللغة الفرنسية (10)

أسئلة اللغة الفرنسية (11)

أسئلة اللغة الفرنسية (12)

أسئلة اللغة الفرنسية (13)

أسئلة اللغة الفرنسية (14)

أسئلة اللغة الفرنسية (15)

أسئلة اللغة الفرنسية (16)

- اللغة الايطالية .


>أسئلة اللغة الايطالية (1)

أسئلة اللغة الايطالية (2)

أسئلة اللغة الايطالية (3)

أسئلة اللغة الايطالية (4)

أسئلة اللغة الايطالية (5)

أسئلة اللغة الايطالية (6)

أسئلة اللغة الايطالية (7)

أسئلة اللغة الايطالية (8)

أسئلة اللغة الايطالية (9)

أسئلة اللغة الايطالية (10)

أسئلة اللغة الايطالية (11)

أسئلة اللغة الايطالية (12)

- اللغة الاسبانية .

أسئلة اللغة الاسبانية (1)

أسئلة اللغة الاسبانية (2)

أسئلة اللغة الاسبانية (3)

أسئلة اللغة الاسبانية (4)

أسئلة اللغة الاسبانية (5)

أسئلة اللغة الاسبانية (6)

أسئلة اللغة الاسبانية (7)

أسئلة اللغة الاسبانية (8)

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أسئلة اللغة الاسبانية (11)

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