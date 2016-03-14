ننشر أسئلة الامتحانات التجريبية لـ10 مواد للثانوية العامة 2016

ينشر "اليوم السابع" أسئلة عدد من المواد الدراسية، التى أعدتها وزارة التربية والتعليم، كنماذج تجريبية لامتحانات الثانوية العامة لعام 2016، حيث أعدت الوزارة نماذج أسئلة لــ10 مواد دراسية، شاملة المواد الأدبية والعلمية.

وتشمل نماذج امتحانات المواد الأدبية التى أعدتها الوزارة، مواد "اقتصاد، جيولوجيا، فلسفة"، بينما تضمنت المواد العلمية مواد "أحياء، وكيمياء".

كما أعدت الوزارة نماذج امتحانات تجريبية للمواد المشتركة بين الشعبتين "أدبى، علمى" وهى مواد: "اللغة العربية، مادة الجغرافيا كمستوى رفيع، واللغات الثانية: الألمانى – الفرنساوى – إيطالى – إسبانى).

أولا : نماذج أسئلة المواد الأدبية:

– مادة الاقتصاد

- مادة الجيولوجيا .

- مادة الفلسفة والمنطق .

ثانيا: نماذج أسئلة المواد العلمية:

- مادة الأحياء .

- مادة الكيمياء .

ثالثا: المواد المشتركة واللغات الأجنبية الثانية:

- مادة اللغة العربية .

- مادة الجغرافيا .

- اللغة الألمانية .

- اللغة الفرنسية .

- اللغة الايطالية .

- اللغة الاسبانية .

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