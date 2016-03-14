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بالفيديو.. على عبد العال: كل ما يدور تحت القبة يجب أن يكون أمام الرأى العام

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بالفيديو.. على عبد العال: كل ما يدور تحت القبة يجب أن يكون أمام الرأى العام بالفيديو.. على عبد العال: كل ما يدور تحت القبة يجب أن يكون أمام الرأى العام
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب على تفهمه الكامل وتفهم البرلمان لدور الصحافة والصحفيين، لافتا إلى أن الدستور المصرى نفسه نص على حرية الصحافة ودور الصحفى، مضيفاً: "هناك ما يسمى بالحرية المسئولة، ولا يوجد حرية صحافة إلا بحرية تداول المعلومات وهذا أمر طبيعى جدًا".
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>وأوضح عبد العال خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف بمقر البرلمان، اليوم الإثنين، أن اللغط الموجود داخل البرلمان، سببه عدم وجود حرية لتداول المعلومات، وهو ما يدفع الصحفى إلى اللجوء إلى ما يسمى بأسلوب "المخبر الصحفى".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الصحافة رقيبة على البرلمان، مؤكدا على أن كل ما يدور تحت قبة البرلمان يجب أن يكون الرأى العام على علم به فيما عدا الأمور المتعلقة بالخصوصية، لافتا إلى أنه عقد جلسة سابقة مع المحررين البرلمانيين من الشباب وأوضح لهم ذلك وأنهم كانوا متجاوبين.

وذكر عبد العال موقفًا سابقًا حين التقط أحد المصورين الصحفيين صورة لنائب ضرير يتناول طعاما من نائبة بعد جلسة استمرت لأكثر من 17 ساعة متصلة مما أثار استياء النائب.


>- رئيس البرلمان لرؤساء التحرير: أتعامل مع 595 حزب داخل البرلمان

- نقيب الصحفيين يطالب رئيس البرلمان بإقرار قانون الصحافة والإعلام الموحد

- خالد صلاح يشكو لرئيس البرلمان تهديد بعض النواب للصحفيين بسحب بطاقات الدخول

- على عبد العال: نقابة الصحفيين الممثل الشرعى للجماعة الصحفية

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مصر 365

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