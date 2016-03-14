إصابة طالب ووالدته بحروق متفرقة أثناء إخماد النيران بمنزلهما فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بناحية الجواهين دائرة مركز جرجا بمنزل عامل، نتج عن الحريق إصابة طالب بحروق بلغت حوالى 60% وربة منزل بحروق بلغت حوالى ‏30%، ونفوق 2 رأس ماشية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا، يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد محمد على، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبو القاسم، وكيل فرع البحث، وقادها الرائد محمد طه، رئيس مباحث المركز، بنشوب الحريق بمنزل ملك "إبراهيم . ص . م" 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، نتج عن الحريق إصابة "محمد . إ . ص " 19 سنة طالب "بحروق من الدرجة الثانية بأنحاء متفرقة بالجسم بنسبة 60%"‏، و"خيرية . ج . م" 37 سنة ربة منزل ووالدة الطالب، ويقيمان بذات الناحية، "بحروق من الدرجات الأولى بأنحاء متفرقة ‏بالجسم بنسبة 30%"، حال مشاركتهما فى إخماد الحريق، وانحصرت التلفيات فـى نفوق "2" رأس ماشية واحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية"، وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص، ورجح مالك المنزل أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، أخطــرت الإدارة البيطرية بجرجا للانتقال والمعاينة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 838 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

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