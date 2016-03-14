مصرع ضابط وسائق تاكسى دهسًا بعد حادث تصادم بطريق مصر-إسكندرية الصحراوى

لقى ضابط وسائق تاكسى مصرعهما، بعد وقوع حادث تصادم بينهما بطريق مصر -إسكندرية الصحراوى، وأثناء وقوفهما على الطريق دهستهما سيارة نقل.

تلقى اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا يفيد ضبط سائق سيارة نقل لاتهامه بدهس ضابط وسائق تاكسىى أثناء توقفهما على الطريق بسبب وقوع حادث تصادم بينهما.

واعترف المتهم بعدم رؤية سيارة الضابط والتاكسى بسبب الشبورة التى ضربت البلاد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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