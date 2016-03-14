القبض على إخوانى صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات فى الحوامدية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على إخوانى صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بالقيام بأعمال عنف والتحريض على التظاهر بمنطقة الحوامدية.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى أخطاراً من العميد رجب غراب مفتش قطاع جنوب الجيزة، يفيد ضبط أحد العناصر الإخوانية الهارب من حكم قضائى بالسجن 3 سنوات فى قضايا عنف والتظاهر ضد قوات الجيش والشرطة، وتحرر محضر للمتهم، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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