القبض على إخوانى صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات فى الحوامدية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على إخوانى صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بالقيام بأعمال عنف والتحريض على التظاهر بمنطقة الحوامدية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى أخطاراً من العميد رجب غراب مفتش قطاع جنوب الجيزة، يفيد ضبط أحد العناصر الإخوانية الهارب من حكم قضائى بالسجن 3 سنوات فى قضايا عنف والتظاهر ضد قوات الجيش والشرطة، وتحرر محضر للمتهم، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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