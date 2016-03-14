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الكرملين: من المهم ألا يضع أى مشارك فى محادثات سوريا مهلا لا أساس لها

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الكرملين: من المهم ألا يضع أى مشارك فى محادثات سوريا مهلا لا أساس لها الكرملين: من المهم ألا يضع أى مشارك فى محادثات سوريا مهلا لا أساس لها
قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين أن روسيا تعتقد أن من المهم ألا يضع أى جانب مشارك فى محادثات سوريا "مهلا لا أساس لها".

وقال بيسكوف فى مؤتمر هاتفى مع الصحفيين ردا على سؤال عن توقعات روسيا بشأن محادثات جنيف "بلا شك من المهم الآن أن يكون هناك أوسع تمثيل ممكن وألا يخرج أى طرف المفاوضات عن مسارها."

وأضاف "من المهم الآن أن تمثل جميع القوى السياسية فى سوريا وجميع قطاعات المجتمع السورى ومنها بالطبع الأكراد ومن المهم ألا يضع أى مشارك فى محادثات سوريا مهلا لا أساس لها".

وتابع بيسكوف "نتفهم أن ذلك لن يكون سهلا لكننا بالتأكيد نأمل فى نهاية الأمر الأخذ فى الاعتبار الخطوات الإيجابية التى شهدناها فى الشؤون السورية منذ بداية وقف القتال وأن يقود ذلك بخطوات صغيرة إلى تحقيق نتائج إيجابية."
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