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البحرين ترحل عددا من اللبنانيين لصلاتهم بجماعة حزب الله

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البحرين ترحل عددا من اللبنانيين لصلاتهم بجماعة حزب الله البحرين ترحل عددا من اللبنانيين لصلاتهم بجماعة حزب الله
قالت وزارة الداخلية البحرينية فى تغريدة على تويتر اليوم الاثنين أن السلطات رحلت عددا من اللبنانيين تعتقد أن لهم صلات أو دعموا جماعة حزب الله الشيعية التى أعلنتها دول مجلس التعاون الخليجى منظمة إرهابية.

وقالت الوزارة على تويتر إنه تم "إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابى."

وقالت أمس الأحد إنها ستعاقب أى شخص ينتمى للجماعة المدعومة من إيران أو يتعاطف معها أو يدعمها ماديا أو يؤوى أيا من أعضائها. وتتهم المنامة حزب الله والحرس الثورى الإيرانى بإثارة الفتن فى المملكة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجى أعلنت حزب الله منظمة إرهابية بما يعزز احتمالات فرض المزيد من العقوبات على الجماعة التى تحظى بنفوذ واسع فى لبنان وتحارب إلى جانب قوات حكومة الرئيس بشار الأسد فى الحرب الأهلية السورية.

وصعد زعيم حزب الله حسن نصر الله من حدة انتقاداته للسعودية واتهمها "بإدارة هجمات بسيارات مفخخة" فى لبنان.

وفى يناير قالت البحرين إنها ضبطت خلية مرتبطة بإيران تخطط لشن هجمات على أراضيها بعد أيام من حذوها حذو السعودية فى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
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مصر 365

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