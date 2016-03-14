أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«ست البيت» تطلق أول موقع مصري متخصص في المطبخ

Google+ Print
«ست البيت» تطلق أول موقع مصري متخصص في المطبخ «ست البيت» تطلق أول موقع مصري متخصص في المطبخ

قناة ست البيت – أرشيفية

 

كتبت – إنجي لطفي

أطلقت قناة ست البيت المتخصصة في برامج الطبخ والطعام، موقعها الإليكتروني في شكله الجديد والذي يحتوي على أكثر من 5 آلاف وصفة مختلفة ومتنوعة بين مشروبات وأطعمة.

ويقدم الموقع كافة الوصفات والخلطات التي تقدمها القناة عبر برامجها المختلفة من أطعمة ومشروبات متنوعة مقسمة إلى أكلات رئيسية ومقبلات ومشروبات.

حيث يقسم الموقع إلى ركن للمطبخ و وركن للمنزل واخر للصحة والجمال، بالإضافة لفيديوهات البرامج، وأيضًا الوصفات المكتوبة.

ويسهل مهمة ربات المنزل في إعداد أشهى الوصفات دون الحاجة لانتظار البرامج، وذلك من خانة البحث والكتابة فيها عن ما يرغب المرء في معرفة طرق طهوه المختلفة.

كما يقدم الموقع قسم مختلف وجديد وهو قسم المنزل والذي يحتوي على نصائح منزلية هامة للحفاظ على نظافة البيوت والتغلب على المشاكل المعتادة كتنظيف الأواني والتواليت وصناعة الصابون في المنزل.

بالإضافة إلى قسم خاص بالوصفات الطبيعية لخسارة الوزن وأنظمة غذائية تحت إشراف متخصصين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا