«ست البيت» تطلق أول موقع مصري متخصص في المطبخ

كتبت – إنجي لطفي

أطلقت قناة ست البيت المتخصصة في برامج الطبخ والطعام، موقعها الإليكتروني في شكله الجديد والذي يحتوي على أكثر من 5 آلاف وصفة مختلفة ومتنوعة بين مشروبات وأطعمة.

ويقدم الموقع كافة الوصفات والخلطات التي تقدمها القناة عبر برامجها المختلفة من أطعمة ومشروبات متنوعة مقسمة إلى أكلات رئيسية ومقبلات ومشروبات.

حيث يقسم الموقع إلى ركن للمطبخ و وركن للمنزل واخر للصحة والجمال، بالإضافة لفيديوهات البرامج، وأيضًا الوصفات المكتوبة.

ويسهل مهمة ربات المنزل في إعداد أشهى الوصفات دون الحاجة لانتظار البرامج، وذلك من خانة البحث والكتابة فيها عن ما يرغب المرء في معرفة طرق طهوه المختلفة.

كما يقدم الموقع قسم مختلف وجديد وهو قسم المنزل والذي يحتوي على نصائح منزلية هامة للحفاظ على نظافة البيوت والتغلب على المشاكل المعتادة كتنظيف الأواني والتواليت وصناعة الصابون في المنزل.

بالإضافة إلى قسم خاص بالوصفات الطبيعية لخسارة الوزن وأنظمة غذائية تحت إشراف متخصصين.